ООН призвала Россию и США начать переговоры о новом соглашении на замену ДСНВ Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Организация Объединенных Наций (ООН) призывает Москву и Вашингтон как можно скорее начать переговоры о соглашении, которое должно будет стать заменой договору по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) в 2026 году. Такое заявление в ходе пресс-конференции сделала заместитель генерального секретаря ООН по разоружению Идзуми Накамицу.

«Как можно скорее... Мы знаем дату прекращения действия СНВ-3 - в 2026 году. Как минимум им нужно договориться о новом соглашении до истечения СНВ-3, иначе у мира не останется сдерживающих средств», - заявила замгенсек организации, отметив, что ООН продолжает призывать обе стороны возобновить взаимодействие как можно скорее, чтобы мир не оказался без ограничений на ядерное оружие».

Напомним, в январе прошлого года президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден договорились о продлении договора по СНВ на пять лет, а в июне 2021 года запустили «Диалог о стратегической стабильности» для выработки нового соглашении или серии договоров на смену старого договора.