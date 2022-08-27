Названа неожиданная цель Британии в украинском кризисе

Advance: Великобритания с помощью украинского кризиса пытается ослабить Евросоюз Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Лондон не заинтересован в сильной Европе, поэтому для него будет достаточно, если в ходе украинского кризиса «проиграет Евросоюз». Такую цель Великобритании назвало хорватское издание Advance.

Автор статьи напоминает, что уже через несколько дней Борис Джонсон уйдет покинет пост премьер-министра, а в начале сентября 2022 года «его партия, которая от него отвернулась, выберет нового человека на эту должность». «Пока он продолжает выполнять обязанности премьера, и в последние дни своей погубленной политической карьеры Борис сосредоточился на Украине», - говорится в материале.

Уточняется, что в ходе своего визита на Украину Джонсон указал на необходимость продолжения военной и экономической помощи Киеву Европейским союзом. Отмечается, что все эти заявления прозвучали тогда, «когда ситуация в Европе ухудшается, и растут цены на энергоносители и продовольствие».

В статье также говорится о том, что позиция Джонсона «вызывает вопросы», а проблема британского политика заключается в том, что он больше, чем кто-либо другой из лидеров Европы, сосредоточен на продолжении конфликта. В статье отмечают, что Великобритания, даже будучи членом Европейского союза, «вела себя чаще всего как Троянский конь, нежели как страна, которая заботится об общих интересах».