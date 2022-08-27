Первый "чайный" поезд из китайского Уханя направился в Москву по новому экспортному проекту Фото: REUTERS

Первый железнодорожный состав из 50 контейнеров по новому проекту «Специальные чайные экспортные поезда в Россию» отправился в пятницу, 26 августа, из города Ухань китайской провинции Хубэй в Москву. Согласно планам, «чайные» поезда будут курсировать на регулярной основе. Об этом в субботу, 27 августа, сообщило торговое представительство России в Китае.

На церемонии отправки первого «чайного» поезда из Уханя присутствовали заместитель главы Народного правительства провинции Хубэй Ян Юньянь, а также ответственные лица Министерства сельского хозяйства и сельских дел Китая.

«Ухань внес большой вклад в появление традиция чаепития в России в середине 18-го века, так как именно этот город был центром чайной торговли между Россией и Китаем», - заявил торговый представитель России в Китае Алексей Дахновский.

Дахновский отметил, что «в те старые времена» свыше 80 процентов объема всей торговли между Россией и Китаем приходилось на чай, «поэтому дорогу, по которой ездили купцы, называли Великим чайным путем».