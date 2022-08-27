МИД Чехии поддержал вступление Финляндии и Швеции в НАТО Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Прага полностью поддерживает вступление Финляндии и Швеции в состав Североатлантического альянса. Такое заявление в субботу, 27 августа, сделал министр иностранных дел Чехии Ян Липавский.

«Мы тепло приветствуем Финляндию и Швецию, и поддерживаем их заинтересованность в присоединении, мы считаем их друзьями. И это та позиция, о которой я сообщу своим коллегам», - заявил министр по приезде на неформальную встречу глав МИД стран альянса в Берлине.

Липавский отметил, что к расширению НАТО за счет двух этих стран ведет еще долгий путь. «Но нам еще необходимо достичь политического соглашения. Как только оно у нас будет, далее останется вопрос ратификации в национальных парламентах», - напомнил он.

Министр также заявил, что главной темой двухдневного заседания глав МИД стран НАТО будет конфликт на Украине, отметив, что ныне приоритетом для альянса является охрана ее восточных границ.

Напомним, против вступления Финляндии и Швеции в НАТО долгое время выступала Турция. Позже Анкара выдвинула несколько условий и конце июня 2022 года согласилась на прием этих стран в блок. Как писал сайт kp.ru, в тот же день альянс сделал официальное предложение по вступлению этим странам.