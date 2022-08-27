Главы МИД Германии и Дании обсудили вопрос выдачи виз россиянам Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министры иностранных дел Германии и Дании, Анналена Бербок и Йеппе Кофод обсудили ситуацию с визами для российских граждан, признав, что позиции в Евросоюзе по данному вопросу разнятся. Об этом заявили оба министра после переговоров, отметив, что договорились выработать общую европейскую позицию на следующих встречах.

«В Европе по этому вопросу, как и по энергетической теме, разнятся ситуации. И это является ключевым в вопросе, касающемся виз - мы смотрим на эту тему также с различных ракурсов. Нельзя сказать, что кто-то один полностью прав», - заявила министр иностранных дел Германии после переговоров с датским коллегой.

Бербок также отметила, что у Германии, нет популярных пляжей для российских туристов, поэтому у страны другой взгляд на данную ситуацию. «Мы найдем общеевропейское решение, которое бы учитывало различные национальные ситуации», - заявила она.

Кофорд также указал на необходимость общей европейской позиции по данной теме. «Мы будем на следующих встречах министерств иностранных дел обсуждать этот вопрос», - сказал глава внешнеполитического ведомства.