Расходы россиян на развлечения в 2022 года выросли более чем в полтора раза Фото: "КП" Архив

Общая сумма трат российских граждан на развлечения за январе - июль текущего года выросла в 1,7 раза (на 74%) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а средний чек одной покупки увеличился на 1,7 тысячу рублей - до 3 755 рублей. Об этом говорится в исследовании банка «Русский стандарт».

Как передает ТАСС, согласно исследованию, на первом месте в рейтинге трат на развлечения оказался спорт. Согласно статистике, за январь – июль 2022 года сумма трат на спорт (куда входят фитнес-центры, бильярд, боулинг, гольф и т. д.) по картам снизилась на 9%, однако средний чек вырос на 6%. «Подобное вполне объяснимо всеобщим трендом на здоровый образ жизни», - отмтеил эксперт банка.

В пятерку самых популярных категорий трат в категории «развлечения» в зависимости от числа операций по картам также вошли рекреационный туризм и лагеря отдыха, средний чек по которым равен 1 158 рублей, кино (куда также вошли и оплаты подписок в онлайн-киносервисах) - общий средний чек составил 661 рубль. Также популярны парки аттракционов и фестивали (общий средний чек - 1 123 рублей), театр и концерты (3,117 рублей).

В рамках исследования специалисты банка «Русский стандарт» проанализировали покупки по картам, совершенные за семь месяцев текущего года, а также аналогичную статистика за семь месяцев прошлого года.