Названа новая угроза для газового рынка Европы, исходящая от США Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Эксперты Центра развития энергетики (ЦРЭ) предупредили, что пик сезона ураганов в США может стать новой угрозой для газового рынка Европы, нарушив стабильность поставок американского сжиженного природного газа (СПГ).

Как сообщили в аналитической компании Rystad Energy, в Соединенных Штатах уже начинает набирать обороты сезон ураганов, пик которого обысно приходится на середину августа - середину ноября.

«Эффект на рынок зависит от объема вызванных разрушений, но поскольку США стали крупнейшим поставщиком СПГ и нефтепродуктов в Европу, потенциальные последствия могут быть значительными», - приводит РИА Новости комментарий, сделанный в ЦРЭ.

Специалисты уточняют, что сильный ураган, например, как прошлогодний «Ида», может вызвать сбой отгрузки сжиженного природного газа с экспортных терминалов, которые находятся в Мексиканском заливе, что в свою очередь может вызвать сокращение поставок СПГ на мировой рынок примерно на 300 млн кубометров в сутки.

Эксперта также указали на возможность снижения добычи нефти на платформах в Мексиканском заливе, напомнив, что крупные ураганы в прошлые годы «приводили к перебоям в размере 600-700 тысяч баррелей в сутки».