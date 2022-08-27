Посол Анголы заявил, что стоимость африканского газа для Европы будет выше российского Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Планы Европейского союза заместить российский газ африканским голубым топливом могут серьезно сказаться на экономике Евросоюза. Такое заявление сделал посол Анголы в России Аугушту да Силва Кунья, отметив, что на данный момент непонятно, когда возможно будет реализовать проект, а стоимость такого газа будет выше.

«Импорт этого продукта из Африки может серьезно сказаться на европейской экономике, поскольку его стоимость будет явно выше, чем газа из России», - приводит РИА Новости слова дипломата.

Комментируя вопрос о том, как в Анголе относятся к позиции Европейского союз, желающего больше работать с африканскими странами для замещения российского газа, да Силва Кунья отметил, что страны Евросоюза «свободны и вольны» вести переговоры с теми, кто захочет продать голубое топливо.

По его словам, на сегодняшний день неизвестно, сколько конкретно пройдет времени, пока проект газопровода через Иберийский полуостров перейдет в реализацию, а также какая будет ситуация в Европейском союзе.