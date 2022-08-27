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Экономика27 августа 2022 7:47

Посол Анголы заявил, что стоимость африканского газа для Европы будет выше российского

Посол Анголы заявил, что стоимость африканского газа для Европы будет выше российского
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Посол Анголы заявил, что стоимость африканского газа для Европы будет выше российского

Посол Анголы заявил, что стоимость африканского газа для Европы будет выше российского

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Планы Европейского союза заместить российский газ африканским голубым топливом могут серьезно сказаться на экономике Евросоюза. Такое заявление сделал посол Анголы в России Аугушту да Силва Кунья, отметив, что на данный момент непонятно, когда возможно будет реализовать проект, а стоимость такого газа будет выше.

«Импорт этого продукта из Африки может серьезно сказаться на европейской экономике, поскольку его стоимость будет явно выше, чем газа из России», - приводит РИА Новости слова дипломата.

Комментируя вопрос о том, как в Анголе относятся к позиции Европейского союз, желающего больше работать с африканскими странами для замещения российского газа, да Силва Кунья отметил, что страны Евросоюза «свободны и вольны» вести переговоры с теми, кто захочет продать голубое топливо.

По его словам, на сегодняшний день неизвестно, сколько конкретно пройдет времени, пока проект газопровода через Иберийский полуостров перейдет в реализацию, а также какая будет ситуация в Европейском союзе.