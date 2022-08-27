Володин напомнил россиянам о законах, вступающих в силу в сентябре 2022 года Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Спикер Госдумы Вячеслав Володин напомнил, что в сентябре 2022 года в силу вступает несколько социально значимых нововведений, среди которых освобождение учителей от заполнения лишних документов.

«С 1 сентября учителей освободят от заполнения лишних документов. Важно, чтобы преподаватели могли посвящать обучению наших детей больше времени, а не тратили его на бумажную волокиту», - написал парламентарий в своем Telegram-канале

Володин заявил, что на этом фоне появится четкий перечень документов, который нужно будет предоставлять школе. «Все остальные бумаги преподаватели смогут не заполнять», - отметил он, добавив, что «таким образом, у учителей будет больше времени для непосредственной работы с учениками».

Парламентарий также напомнил, что с сентября текущего года вступает в силу закон, который направлен на защиту персональных данных российских граждан. «Теперь покупателю не смогут отказать в услуге, если он не хочет предоставлять личную информацию … Это позволит защитить людей от мошеннических действий и навязчивых рекламных рассылок», - заявил он, уточнив, что за нарушение этого закона будет грозить штраф в размере до 50 тысяч рублей.