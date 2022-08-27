Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+29°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Политика27 августа 2022 8:12

Лавров заявил, что "западный порядок" предполагает расистское деление мира

По словам министра, речь идет о делении на исключительных и остальных
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Лавров заявил, что "западный порядок" предполагает расистское деление мира

Лавров заявил, что "западный порядок" предполагает расистское деление мира

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в видеообращении к участникам V Глобального форума молодых дипломатов в субботу, 27 августа, заявил о навязываемом Западом порядке, указав на то, что это порядок, «основанный на правилах», предполагает расистское деление мира на группы исключительных и остальных.

Глава российского внешнеполитического ведомства заявил, что Москва твердо привержена основополагающим принципам Устава Организации Объединенных Наций (ООН), являясь последовательной сторонницей культурно-цивилизационного многообразия народов, а также их права на самоопределение.

«Одновременно категорически отвергаем навязываемый коллективным Западом во главе с США неоколониальный "порядок, основанный на правилах», - заявил российский министр.

По словам Лаврова, данный порядок «предполагает расистское деление мира на группу исключительных, априори обладающих индульгенцией на любые действия, и остальные страны», которые должны «следовать в фарватере "золотого миллиарда" и обслуживать его интересы».