Лавров заявил, что "западный порядок" предполагает расистское деление мира Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в видеообращении к участникам V Глобального форума молодых дипломатов в субботу, 27 августа, заявил о навязываемом Западом порядке, указав на то, что это порядок, «основанный на правилах», предполагает расистское деление мира на группы исключительных и остальных.

Глава российского внешнеполитического ведомства заявил, что Москва твердо привержена основополагающим принципам Устава Организации Объединенных Наций (ООН), являясь последовательной сторонницей культурно-цивилизационного многообразия народов, а также их права на самоопределение.

«Одновременно категорически отвергаем навязываемый коллективным Западом во главе с США неоколониальный "порядок, основанный на правилах», - заявил российский министр.

По словам Лаврова, данный порядок «предполагает расистское деление мира на группу исключительных, априори обладающих индульгенцией на любые действия, и остальные страны», которые должны «следовать в фарватере "золотого миллиарда" и обслуживать его интересы».