В России 27 августа 2022 выявлено 47 093 случая заражения коронавирусом Фото: Shutterstock

За прошедшие сутки в России зарегистрировали 47 093 новых случая заражения коронавирусной инфекцией нового типа. Об этом, 27 августа 2022 года, заявил Оперативный штаб по борьбе с пандемией.

Согласно данным Оперативного штаба, за прошедшие сутки было подтверждено 90 летальных исходов, выписано в связи с выздоровлением 32 642 человека, что на 3,2% меньше по сравнению с минувшей пятнице, 26 августа. Количество госпитализаций напротив увеличилось. Так, за прошедшие 24 часа было госпитализировано 4 354 человека, что на 11,3% больше, чем днем ранее.

Таким образом, по состоянию на субботу, 27 августа 2022 года, общее число случаев заражения коронавирусом за все время пандемии в стране выросло до 19 359 066. Жертвами инфекцией стало 384 тысячи человек, а из больниц выписали 18 467 738 пациентов.

Также сообщается, что 94 697 949 граждан России прошли вакцинацию первым компонентом, а 89 423 801 прошли полную вакцинацию от коронавируса.