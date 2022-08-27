Немецкая журналистка усомнилась, что у россиян есть деньги на печенье и шоколад

Корреспондент FAZ усомнилась в способности россиян покупать печенье и шоколад Фото: Евгения ГУСЕВА

Корреспондент немецкой газеты FAZ в Москве Катарина Вагнер опубликовала статью о последствиях санкционных ограничений, в которой отметила, что полки в магазинах все так же полны, однако усомнилась в способности россиян покупать такие распространенные продукты, как шоколад, печенье и кофе известных брендов.

Как отметила в своей статье журналист, в московских супермаркетах «почти не заметно, что чего-то не хватает», уточнив, что «большинство привычных предметов все еще на месте», среди которых она назвала пасту Nutella, печенье Oreo, кофе Jacobs и Tchibo, йогурты Danone, порошки для стирки Persil и Ariel, а также шоколад Milka, Snickers, Mars, Lindt, Ritter Sport и Milky Way.

«Но кто на самом деле может позволить себе все это в России?», - неожиданно спрашивает корреспондент.

По ее мнению, большинство российских граждан давно покупает более дешевые российские аналоги. Свой вывод корреспондент не обосновала, а ограничилась опросом двух пенсионеров в супермаркете, среди покупок которых не было каких-либо западных товаров.