Посольство РФ в Италии ответило картиной Васи Ложкина на "шпионскую" статью La Repubblica Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российское посольство в Риме опубликовало в своем официальном Telegram-канале коллаж на основе картины Васи Ложкина. Таким образом диппредставительство отреагировало на публикации итальянского издания La Repubblica, а также ряда других международных изданий о «сотруднице ГРУ», которая якобы под выдуманным именем собирала важную информацию в Италии.

В своей публикации итальянское издание сообщило о некой Марии Аделе, которая якобы под видом светской львицы, а также владелицы ювелирного магазина в Неаполе поддерживала общение с офицерами Североатлантического альянса, и таким образом на протяжении нескольких лет получала важные данные из разных стран Европы.

Российское посольство в ответ опубликовало картину «Привет от Кибальчиша» со «шпионским» сюжетом. Диппредставительство сопроводило коллаж подписью: «Если вы видите повсюду русских шпионов, то, возможно, вы слишком много читаете газету "Репубблика"».

Посольство РФ в Италии ответило картиной Васи Ложкина на "шпионскую" статью La Repubblica Фото: из соцсетей

Вариант коллажа, на котором напуганный «Мсье Плохиш» был нарисован в окружении мрачных людей с оружием, перевели на итальянский язык.