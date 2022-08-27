Россия и Япония договорились о передаче тел погибших с круизного судна KAZU 1 Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Токио и Москва договорились о передаче тел троих японских граждан, которые погибли при крушении в середине апреля 2022 года японского круизного судна KAZU 1, а их тела были обнаружены около берегов южных Курильских островов и около Сахалина.

Как передает агентство Kyodo, российская и японская стороны договорились о передаче тел Японии в порту Сахалина. Согласно планам, передача произойдет в сентябре этого года.

Напомним, японское круизное судно KAZU 1, которое находилось у берегов префектуры Хоккайдо, подало сигнал бедствия 23 апреля 2022 года, после чего связь с судном прервалась. На борту находились 24 пассажира, в том числе два ребенка, а также капитан и помощник.

Жертвами крушения судна стало 14 человек, а остальные до сих пор числятся пропавшими без вести. Токио обратилось к Москве за помощью в поиске пропавших пассажиров судна. В итоге два тела были обнаружены на Кунашире, а еще одно нашли на юге Сахалина.