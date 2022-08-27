Украинская армия за час четыре раза обстреляла Донецк и Макеевку Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) в субботу, 27 августа, заявило, за час Вооруженные силы Украины (ВСУ) четыре раза обстреляли Донецк и Макеевку из артиллерии «натовского» калибра 155 миллиметров, уточнив, что было выпущено 17 снарядов.

Как говорится в заявлении представительства ДНР в 10.35 в субботу, 27 августа, был зафиксирован обстрел по направлению Орловка – Макеевка (Червоногвардейский район), когда выпустили шесть снарядов калибром 155 миллиметров, через несколько минут в 10.55 обстрел по тому же направлению - Орловка –Макеевка (Кировский район), выпущено три снаряда того же калибра. В 11.15 был обстрел в направлении Красногоровка - Донецк (Кировский район), когда выпустили три снаряда, а в 11.40 в том же направлении было выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров.

Кроме того, сообщается, что был зафиксирован обстрел Петровского района Донецка в 9.40. Тогда по городу выпустили четыре снаряда.