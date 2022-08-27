Великобритания передаст Украине подводные беспилотники для разминирования подходов к портам Фото: Михаил ФРОЛОВ

Лондон передаст Киеву средства для разминирования подходов к портам в Черном море для того, чтобы обеспечить вывоза зерна из Украины. Об этом заявили в Министерстве обороны Великобритании.

В заявлении военного ведомства уточняется, что Лондон поставит шесть беспилотных подводных аппаратов, три из которых будут взяты из запасов Вооруженных сил Великобритании, а остальные будут дополнительно закуплены у оборонных компаний. Отмечается, что подобные аппараты могут действовать на глубине до 100 метром, помогая при помощи специальных сенсоров выявлять местонахождение мин.

В сообщении также говорится о том, что в ближайшие месяцы Великобритания будет обучать военнослужащих Военно-морских сил (ВМС) Украины обращению с этими средствами в рамках трехнедельного курса, а делать будут это вместе с Шестым флотом ВМС США. В ведомстве отметили, что первая группа уже приступила к занятиям.

«Это важное оборудование, и обучение поможет Украине обезопасить свои воды, облегчить вывоз зерна в другие страны, а также позволит нам поддержать ВСУ в защите береговой линии и ее портов», - заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес.