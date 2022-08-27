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Политика27 августа 2022 10:19

Найден паспорт ликвидированного на Украине американского наемника

Личный документ погибшего американца опубликовал губернатора Приморского края
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Найден паспорт ликвидированного на Украине американского наемника

Найден паспорт ликвидированного на Украине американского наемника

Фото: Telegram

В сети появилось фото паспорта ликвидированного американского наемника Джошуа Алана Джонса, который воевал на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ). Личный документ погибшего американца был опубликован в Telegram-канале губернатора Приморского края Олега Кожемяко.

Судя по фото документа, американский гражданин родился 31 марта 1998 года в штате Теннесси. По словам главы Приморского края, гражданин Соединенных Штатов был ликвидирован добровольцами из приморского отряда «Тигр».

Ранее в Госдепартаменте США подтвердили смерть американского гражданина во время боевых действий на Украине, но из уважения к неприкосновенности частной жизни не стали называть личность военного.

Омбудсмен Донецкой народной республики (ДНР) Дарья Морозова уведомила представителей США, а также главу мониторинговой миссии Организации Объединенных Наций (ООН) о том, что тело наемника согласны отправить родственникам.