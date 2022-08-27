Найден паспорт ликвидированного на Украине американского наемника Фото: Telegram

В сети появилось фото паспорта ликвидированного американского наемника Джошуа Алана Джонса, который воевал на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ). Личный документ погибшего американца был опубликован в Telegram-канале губернатора Приморского края Олега Кожемяко.

Судя по фото документа, американский гражданин родился 31 марта 1998 года в штате Теннесси. По словам главы Приморского края, гражданин Соединенных Штатов был ликвидирован добровольцами из приморского отряда «Тигр».

Ранее в Госдепартаменте США подтвердили смерть американского гражданина во время боевых действий на Украине, но из уважения к неприкосновенности частной жизни не стали называть личность военного.

Омбудсмен Донецкой народной республики (ДНР) Дарья Морозова уведомила представителей США, а также главу мониторинговой миссии Организации Объединенных Наций (ООН) о том, что тело наемника согласны отправить родственникам.