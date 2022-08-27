ВС России уничтожили склад украинской армии с ракетами к системе HIMARS в Днепропетровской области Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Министерстве обороны РФ в субботу, 27 августа, заявили, что Вооруженные силы (ВС) Российской Федерации своим уничтожили крупный склад боеприпасов украинских военных с ракетами к американским реактивным системам залпового огня (РЗСО) HIMARS, расположенной в Днепропетровской области.

«Высокоточным оружием наземного базирования в районе населенного пункта Преображенка Днепропетровской области уничтожен крупный склад боеприпасов 44-й артиллерийской бригады ВСУ», – заявил официальный представитель российского военного ведомства генерал-майор Игорь Конашенков.

Представитель министерства также заявил, что на данном складе находились ракеты к РЗСО HIMARS, а также снаряды к гаубицам М777, произведенным в Соединенных Штатах.

В военном ведомств также заявили, что с начала проведения специальной военной операции на Украине российской армия уничтожила 274 самолета, 148 вертолетов, а также 1820 беспилотных летательных аппаратов, которые использует Вооруженные силы Украины.