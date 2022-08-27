Президент Сербии Вучич заявил об отзыве признания независимости Косова семью странами Фото: REUTERS

Президент Сербии Александар Вучич рассказал, что хранит в своем сейфе семь на данный момент не опубликованных официальных дипломатических нот, в которых говорится об отзыве признания независимости самопровозглашенного Косова.

«В настоящий момент в моем сейфе и в сейфе министра иностранных дел находятся семь документов об отзыве признания. Мы работали и были успешны, число таких документов увеличилось с четырех до семи», - заявил сербский лидер в своем обращении к нации, отметив, что публикация данных дипломатических нот последует при попытке Косово подать новые заявки на вступление в международные организации.

Напомним, как писал сайт KP.RU, в своем обращении к народу Вучич также сообщил о готовности Белгорода частично принять требования Приштины касательно вопросов въездных документов в Косово. Тем не менее сербский президент указал на необходимость наличия определенных условий и гарантий Европейского союза.