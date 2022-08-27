Слуцкий заявил, что Россия рассмотрит возможность переговоров при готовности Украины к капитуляции и денацификации

Леонид Слуцкий заявил, что Москва рассмотрит возможность переговоров с Киевом при условии капитуляции Украины и готовности ее к денацификации. Фото: Евгения ГУСЕВА

Москва готова обсуждать возможность переговоров с Киевом при выполнении Украиной нескольких условий. Об этом заявил в воскресенье 27 августа председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

По словам лидера ЛДПР, Украина должна безоговорочно капитулировать, а также заявить о готовности к денацификации и качественному сокращению вооруженных сил.

«Мы готовы рассматривать переговорный процесс, если украинская сторона будет готова к безоговорочной капитуляции, если украинская сторона будет готова к качественному сокращению своих вооруженных сил, полной, абсолютной и безоговорочной денацификации, освобождению от нацизма территории Украины», - цитирует Слуцкого ТАСС.

Председатель думского комитета подчеркнул, что иные переговорные позиции Киева являются неприемлемыми для России в свете «тех чудовищных преступлений, которые им совершались и продолжают совершаться».

Ранее Леонид Слуцкий заявил, что Россия отреагирует на заявление Киева о готовности к переговорам на любом уровне.

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