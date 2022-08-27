Россия победила в танковом биатлоне в рамках АрМИ-2022

Российские танкисты победили в танковом биатлоне в рамках АрМИ-2022. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Россия победила в соревнованиях по танковому биатлону в рамках АрМИ-2022, которые прошли в воскресенье 27 августа.

В финале соревнований участвовали экипажи четырех стран – России, Белоруссии, Узбекистана и Китая. Они демонстрировали точность стрельбы, искусство вождения и умение ориентироваться на поле боя. Российские танкисты поразили в финальном заезде 23 из 24 мишеней и преодолели дистанцию за 1 час 29 минут 36 секунд.

Белорусские танкисты на втором месте. Третье – у команды КНР, на четвертом месте танкисты из Узбекистана.

Впервые международные военные игры АрМИ прошли в 2015 году, а совместные учения китайской и российской армий регулярно проводятся с 2005 года. В этом году военные соревнования проходили с 13 по 27 августа на территории 12 стран, включая Россию, Иран, Индию, Казахстан, Узбекистан, Азербайджан и Армению.

Прямая трансляция финала танкового биатлона в Алабино 27 августа 2022 доступна здесь на KP.RU.