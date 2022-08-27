Казахстан приостановил экспорт военной продукции до сентября 2023

Казахстан в течение года не будет экспортировать оружие и товары военного назначения. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Казахстан приостановил поставки за рубеж продукции военно-промышленного комплекса. Об этом в воскресенье 27 августа сообщила сообщила пресс-служба правительства республики.

Сообщается, что решение принято на заседании комиссии по вопросам оборонной промышленности, которое прошло под председательством премьер-министра казахстанского правительства Алихана Смаилова. Предложение приостановить экспорт вооружений исходило от министерства индустрии и инфраструктурного развития.

Экспорт вооружений и другой продукции военной техники будет остановлен Казахстаном на год.

«Участники рассмотрели предложение министерства индустрии и инфраструктурного развития приостановить экспорт вооружения, военной техники и продукции военного назначения до конца августа 2023 года. Данное предложение членами комиссии было поддержано», - сказано в сообщении пресс-службы.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что Казахстан не должен нарушать западные санкции против России.

В то же время Россия и Казахстан подписали план по кооперации промышленности на 6,5 млрд долларов.