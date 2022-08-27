"Спартак" сыграл против воронежского "Факела". Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В суббооту, 27 августа, в Воронеже был сыгран один из самых интересных матчей 7 тура чемпионата России по футболу в РФПЛ. "Факел" принимал на своем поле московский "Спартак". "Красно-белые" одержали победу и возглавили турнирную таблицу Премьер-Лиги, сообщает "КП-Спорт".

"Факел" открыл счет в этом поединке - на 23-й минуте отличился Дашаев. Однако "Спартак" смог всего за пять минут переломить ход поединка. На 51-й минуте Зобнин, а на 57-й молодой Денисов забили дважды в ворота "Факела". Третий мяч в ворота соперников на 94-й минуте отправил Квинси Промес, а через минуту Рыбус забил четвертый гол. "Спартак" вырвал у "Факела" победу со счетом 4:1.

"Спартак" после этой победы с 16 очками - на первом месте в Премьер-Лиге. "Факел" после 7 игр, набрав 4 очка, остался на 14 месте. В следующем туре "Спартак" сыграет в гостях против "Зенита" 4 сентября, а вот "Факел" в гостях 3 сентября встретится с "Пари НН".

Напомним, что ранее "КП-Спорт" писал о том, что "Челси" победил "Лестер" в чемпионате Англии, "Ливерпуль" же разгромил "Борнмут" со счетом 9:0, а "Динамо" упустило победу над "Пари НН".