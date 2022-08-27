Украина вышла из соглашения с Россией о сотрудничестве в области атомной энергетики. Фото: REUTERS

Украина прекратила действие соглашения с Россией о сотрудничестве в области атомной энергетики, которое действовало с 1993 года. Об этом в воскресенье 27 августа в социальных сетях написал представитель кабмина в Верховной раде Тарас Мельничук.

«Прекращено действие соглашения между правительством Украины и правительством РФ о научно-техническом и экономическом сотрудничестве в области атомной энергетики, заключенного 14 января 1993 года в Москве», - сообщил Мельничук.

Ранее Украина вышла из соглашения СНГ о сотрудничестве и взаимопомощи в таможенных делах. Также сообщалось, что Украина вышла из соглашения об увековечивании памяти о мужестве народов СНГ в Великой Отечественной войне. Рада также проголосовала за выход Киева из соглашения об общем аграрном рынке стран СНГ.

Тем временем член администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что на Запорожской АЭС с нетерпением ждут делегацию МАГАТЭ.