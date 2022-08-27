В США признали, что западные СМИ истерично и однобоко освещают конфликт на Украине

В США признали, что западные СМИ освещали конфликт на Украине однобоко и предвзято. Фото: REUTERS

Западные политики и средства массовой информации жестоко обманывают общественность своих стран относительно украинского конфликта. Об этом пишет The National Interest.

Автор публикации Рамзи Мардини отмечает, что на Западе с самого начала украинского конфликта культивировалась предвзятость в отношении России и проводилась проукраинская информационная политика.

«Истерический и однобокий взгляд СМИ на конфликт урезал достоверность происходящего на местах. Медиа по умолчанию всецело полагались на данные, предоставляемые только одной из сторон», - пишет обозреватель, отметив, что манипулирование информацией призвано было вызвать у общественности чрезмерный страх и возмущение.

Мардини отмечает, что именно дезинформация стала тем инструментом, при помощи которого западную, в частности, американскую публику обманом вынудили поддержать антироссийские акты.

Тем временем американцы раскритиковали своего президента Джо Байдена за то, что тот назвал Украину демократическим государством и потребовали не тратить на поддержку Украины деньги налогоплательщиков.