Лесные пожары в Рязанской области полностью локализованы

Лесные пожары в Рязанской области локализованы. Фото: Иван МАКЕЕВ

Ситуация с лесными пожарами в Рязанской области полностью взята под контроль. Очаги возгорания локализованы, и дальше огонь распространиться не сможет. Об этом в воскресенье 27 августа заявил вице-премьер - руководитель аппарата правительства России Дмитрий Григоренко.

Сообщается, что на кромке пожаров потушено открытое горение, а несколько новых очагов, возникших внутри минерализованной защитной полосы, вспаханной по периметру пожаров, оперативно ликвидированы.

«Текущая задача – это борьба с задымлениями и ликвидация последствий пожара. Принято решение делать акцент на активной заливке водой очагов задымления. Существенное улучшение ситуации с задымлениями ожидается в течение ближайших трёх-пяти дней», – заявил Дмитрий Григоренко.

Ранее власти региона заявили, что лесной пожар в Рязанской области ликвидируют за одну-две недели, если не появятся новые факторы.

Лесные пожары в Рязанской области 2022: горят земли обороны, леса и заповедник.

Также сообщалось, что фронт лесного пожара в Рязанской области растянулся на 11 километров.