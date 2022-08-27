WSJ: Россия нашла в лице Ирана союзника для противостояния США

В США обеспокоены усилением связей России и Ирана. Фото: REUTERS

Соединенные Штаты встревожены укреплением торговых и военных связей между Россией и Ираном. Об этом пишет в субботу 27 августа The Wall Street Journal.

Автор публикации считает, что Россия может использовать расширение связей с Ираном для того, чтобы противостоять санкционному давлению Запада.

Обозреватель Бенуа Фокон обратил внимание на такие аспекты расширения сотрудничества России и Ирана, как общий рост товарооборота, совместные учения с беспилотными летательными аппаратами и сотрудничество в космической сфере.

«В июле Иран стал крупнейшим в мире покупателем российской пшеницы. В этом же месяце Россия запустила в космос иранский спутник, что стало редким успехом для космической программы Тегерана», - отмечает Фокон.

Напомним, президент России Владимир Путин посетил Тегеран 19 июля 2022 года, после чего сделал ряд заявлений.

Ранее Россия и Иран обсудили соединение платежных систем Shetab и «Мир» и договорились максимально переходить на расчеты в национальных валютах.

Как Иран стоит под адскими санкциями уже 40 лет и не скатывается к хаосу, читайте здесь на KP.RU.