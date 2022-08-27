Россия распространила в Совбезе ООН свидетельства обстрела ЗАЭС Украиной Фото: REUTERS

Россия распространила в Совбезе ООН письмо со свидетельствами обстрела Запорожской АЭС Украиной 25 августа 2022 года. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление постпредства при всемирной организации.

Ранее член администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что на ЗАЭС с нетерпением ждут делегацию МАГАТЭ. В то же время власти Запорожской области допускают провокации со стороны Украины в ходе визита делегации МАГАТЭ на ЗАЭС.

Также в администрации Запорожской области сообщили, что на ЗАЭС работают два энергоблока. Электричество подается как на левый берег Днепра, так и на правый, в сторону Украины.

Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". Сайт kp.ru в онлайн-режиме собирает последние новости о военной спецоперации России на Украине.