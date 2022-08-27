РБК: власти России обсудят меры по сокращению времени полетов в Турцию и Сочи Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Власти России обсудят возможность использования гражданскими самолетами части воздушного пространства на юге страны, пишет РБК со ссылкой на собственные источники.

По информации источника, вопрос обсудят 29 августа 2022 года на разъяснительном совещании с представителями авиакомпаний по вопросам организации полетов из центральных областей на юг страны в обход воздушного пространства Казахстана.

Так, время полета из аэропорта Внуково в Сочи может сократиться более чем на 20 минут, обратно — на 10 минут. Помимо этого, сократится и продолжительность рейсов в Турцию из Москвы.

Напомним, Росавиация объявила о своем решении закрыть часть воздушного пространства на юге России для гражданских самолетов из-за начала специальной военной операции на Украине 24 февраля 2022. Позже ведомство сообщало о продлении этого режима. Накануне Росавиация приняла решение о продлении временного ограничения полетов в 11 аэропортов, расположенных на юге и в центральной части России. Данные ограничения будут продлены до 4 сентября 2022 года.

Ранее сообщалось, что “Аэрофлот” планирует возобновить полеты в Крым с 1 сентября. В авиакомпании запланировали на эту дату как минимум пять вылетов в Симферополь. Также ранее стало известно, что “Аэрофлот” возобновляет рейсы в Турцию с 6 мая 2022. Они будут выполняться из Шереметьево.