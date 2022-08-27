Вучич отменил гей-парад в Белграде из-за ситуации в Косово Фото: REUTERS

Президент Сербии Александр Вучич сообщил об отмене гей-парада в Белграде, который планировался в середине сентября 2022 года из-за ситуации в Косово.

"По договорённости с большинством членов правительства и главой кабмина, разумеется, будет несколько голосов против. Они обоснуют это. В соответствии с законом будет отменён или отложен "Парад гордости", анонсированный в сентябре", — сказал он в обращении к гражданам.

Своё решение Вучич обосновал тем, что проводить гей-парад неуместно и невозможно, так как страна переживает кризис в Косове и Метохии, который не закончится до 31 октября. По словам сербского лидера, конфликт может только усугубиться.

Ранее сообщалось, что 14 августа 2022 года в столице Сербии прошёл многотысячный «парад против гей-парадов». Это был народный ответ на «неделю прайда», запланированную властями на 12-18 сентября. Следующий белградский марш за традиционные ценности намечен на ближайшее воскресенье, 28 августа 2022 года. Зачем его проводить — и как демонстранты относятся к российской спецоперации? Об этом сайту kp.ru рассказал один из организаторов шествия — сербский активист Ивица Божич. Подробнее читайте здесь.