Певец Панайотов заявил, что в России много исполнителей уровня Аллы Пугачёвой Фото: Евгения ГУСЕВА

Певец Александр Панайотов в беседе с "Комсомольской правдой" порассуждал о том, как начинающим артистам выбиться в звёзды, а ему самому - попасть на «Евровидение» после долгих лет бесплодных попыток. Отвечая на вопрос корреспондента KP.RU, если ли в России артисты уровня Аллы Пугачевой, Панайотов заявил, что "их масса".

"Например, у нас прошли 10 или 11 сезонов проекта «Голос», и в каждом можно найти хороших крепких вокалистов. Другое дело, что нет качественных песен, нет продюсеров, которые были бы заинтересованы в развитии артиста.", - сказал он.

По словам певца, все "заточены на быстрый заработок денег, а заниматься артистом - это совсем другое, это сложный процесс".

Напомним, накануне стало известно, что Алла Пугачева вернулась в Москву. Видео с певицей опубликовал ее близкий друг, дизайнер Игорь Гуляев. На кадрах артистка ногой открывает дверь своего Роллс-Ройса и, широко улыбаясь, выходит из авто со словами: «Уже давно [в Москве. - Ред.], просто не могла никак собраться. А ты читаешь, что меня нет?».

Где сейчас находятся Лиза и Гарри, вернулась ли в Москву насовсем и когда к семье присоединится Максим Галкин - все эти вопросы пока остаются без ответа. Но радости поклонников нет предела: в соцсетях ролик с Примадонной утонул в лайках и восторженных комментариях.