Курс биткоина опустился ниже $20 тысяч Фото: Евгения ГУСЕВА

Цена криптовалюты биткоин упала ниже $20 тыс. Об этом пишет "Газета.ru" со ссылкой на данные торговой площадки цифровых валют Binance.

Как отмечает издание, к 23:40 (по мск) биткоин торговался на уровне $19 961. В течение дня криптовалюта падала в цене на 1,5%, теряв $298 относительно уровня предыдущего закрытия.

Ранее сообщалось, что биткоин подорожал до 25 тысяч долларов 15 августа 2022 года.

Также ранее официальный представитель P2P-обменника Bitzlato на территории РФ Кристина Новикова предупредила россиян о том, что биткоин сейчас подвержен тем же тенденциям, что и фондовые рынки. По мнению криптоэксперта, из биткоина инвесторы будут выходить, и его цена, по разным прогнозам, может опуститься до конца года до 8-15 тысячи долларов.

Биткойн представляет собой децентрализованную систему одноименной криптовалюты на основе технологии блокчейн, которую может "добывать" (эмитировать) любой пользователь - участник системы. Для этого нужно создавать новые блоки системы.