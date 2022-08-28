"Это очень смешно": премьер-министр Албании отреагировал на слова о шпионаже россиян на заводе Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Премьер-министр Албании Эди Рама впервые высказался об инциденте с задержанием двух россиян и одного украинца у оружейного завода в албанском городе Грамши.

«Это даже не заводы, которые производят оружие. Они деклассифицированы как объекты особой важности. У них отключили свет — они дошли до того, что не могут позволить себе оплатить счета за электричество», — сказал он в беседе с Albanian Daily news.

По словам премьера, у завода есть несколько охранников для защиты от посягательств.

«Говорить, что осуществлялся шпионаж путем фабрикации остатков коммунизма, — это очень смешно <...> Шпионская миссия со спортивным автомобилем, выглядящим так, будто он кричит, мол, поймай меня, - это смешно», — сказал он.

Как ранее писал сайт KP.RU, в Министерстве обороны Албании сообщили, что в субботу, 20 августа, в центральной части страны были задержаны несколько человек. Ими оказались двое россиян и один украинец. По данным военного ведомства, эти люди якобы пытались проникнуть на некое военное предприятие.

Тем временем посольство России в Тиране направило запрос в Министерство иностранных дел Албании в связи с задержанием в этой стране двух россиян. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, уточнив, что ответ пока не получен.