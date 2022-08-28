Путин поздравил работников и ветеранов угольной отрасли с Днём шахтёра Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов угольной отрасли с Днём шахтёра. Российский лидер отметил, что нынешнее поколение работников вносит весомый вклад в укрепление индустриальной мощи и энергетической безопасности страны.

"В этом году исполняется 75 лет вашему замечательному профессиональному празднику, который широко отмечается не только в угледобывающих регионах, но и по всей России. Отрадно, что нынешнее поколение работников угледобывающей промышленности трудится с полной отдачей, вносит весомый вклад в укрепление индустриальной мощи и энергетической безопасности страны, в решение важнейших проблем социальной сферы", - говорится в телеграмме президента, опубликованной на сайте Кремля.

Шахтер — одна из самых тяжелых и сложных, но, безусловно, важных для страны профессий. Ежегодно в последнее воскресенье лета празднуется День шахтера. В 2022 году это 28 августа.

Ранее «Комсомолка» побывала в учебной шахте и уникальном музее в Донецком горном техникуме имени Абакумова и рассказала 10 интересных фактов о шахтерском труде и горняках Донбасса. Раньше жили шахтеры в жутких условиях – сырых землянках и душных бараках, где на нарах размещалось от 40 до 60 человек, дети их не знали школ и больниц, а зачастую и помирали в младенческом возрасте. А если им удавалось выжить, их ждал каторжный труд на шахтах, где уже трудились их родители.