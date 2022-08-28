Вице-премьер Польши Блащак заявил, что страна намерена и дальше активно вооружать свою армию Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министр национальной обороны, вице-премьер правительства Польши Мариуш Блащак заявил, что страна намерена и дальше активно вооружать свою армию.

"Ведутся поставки польских самоходных гаубиц Krab, которые мы заказали вместе с сопутствующим оборудованием в количестве, позволяющем оснастить четыре дивизиона, то есть речь идет о почти 100 гаубицах. Мы заказали 120 самоходных минометов Rak. Хочу напомнить, что уже в 2019 году мы заказали партию HIMARS, а сейчас заказываем еще 500 штук, это ракеты с дальностью до 300 километров. Это очень большое количество", - сказал он в интервью изданию Polska Times.

Также польский министр рассказал, что Польша хочет дополнительно купить американские зенитные ракетные системы Patriot.

Ранее вице-премьер, министр нацобороны Польши Мариуш Блащак заявлял, что польские военнослужащие начали обучаться использованию американских танков Abrams. А незадолго этого сообщалось, что польские власти решили расширить численность армии более чем в 2,5 раза: со 150 тысяч до 400 тысяч военных. Кроме того, республика заявила о планах докупить модернизированное оружие.

До этого военный эксперт Владимир Евсеев выразил мнение, что Польша не станет вводить свои войска на территорию Западной Украины, поскольку такие действия не позволят активировать статью о коллективной обороне НАТО. В результате Варшава окажется беззащитной перед ответом России. Он также добавил, что руководство восточноевропейской страны хотело бы установить контроль над приграничными регионами бывшей советской республики.