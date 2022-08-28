WP: Пентагон расширил поставки вооружений Украине морским транспортом Фото: GLOBAL LOOK PRESS

За последние несколько месяцев Пентагон расширил поставки вооружений Украине морским транспортом вместо того, чтобы осуществлять перевозку по воздуху, пишет газета The Washington Post.

"Когда мы начали предоставлять им гаубицы, мы поняли, что потребуется больше боеприпасов. Мы смогли начать использовать больше морского транспорта для того, чтобы оказывать эту поддержку и доставлять их туда зачастую даже до того, как они были запрошены", — заявил представитель Транспортного командования Вооруженных сил США Стивен Паттхофф.

Издание отмечает, что необходимость увеличить поставки по морю появилась в связи с тем, что Украина нуждается в постоянном притоке оружия и боеприпасов, а морской транспорт позволяет перевозить большие объемы грузов.

Ранее газета Politico заявило что США, предположительно, поставляют на Украину больше военной помощи, чем говорят об этом представители Вашингтона. В издании напомнили о заявлении представителя Пентагона, в котором он признал, что США отправляли на Украину противорадиолокационные ракеты HARM. Отмечается, что такая помощь не анонсировалась до этого публично.

Накануне сайт kp.ru писал, что в новый пакет военной помощи от Соединенных Штатов для Украины на сумму 450 млн долларов войдут РСЗО, патрульные катера и артиллерийские боеприпасы.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". Сайт kp.ru в онлайн-режиме собирает последние новости о военной спецоперации России на Украине.