Рогов: система ПВО в Мелитополе пресекла ракетные удары ВСУ Фото: REUTERS

Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что российская система противовоздушной обороны успешно пресекла ракетные удары украинских вооруженных формирований.

"Боевики Зеленского в очередной раз попытались нарушить мирную жизнь освобождённого от нацистов города, пытаясь в бессильной злобе запугать мелитопольцев. ПВО России несколько раз успешно пресекла ракетные удары нацистов. Слава Богу и ПВО России!", - написал он в своем Telegram-канале.

Ранее глава Запорожской области Евгений Балицкий подписал распоряжение о референдуме о присоединении региона к России. Документ был появился в рамках движения «Мы вместе с Россией», которое проходит в Мелитополе. За это решение единогласно высказались 1,5 тысячи его участников.

Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". Сайт kp.ru в онлайн-режиме собирает последние новости о военной спецоперации России на Украине.