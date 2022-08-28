The Sun: власти Великобритании разрабатывают меры по борьбе с протестами на фоне энергокризиса Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Власти в Великобритании разрабатывают меры по борьбе с возможными массовыми беспорядками на фоне роста цен на электроэнергию.

"По мере того как кризис набирает обороты, Sun on Sunday может сообщить, что министры готовятся к волне преступности в связи с ростом стоимости жизни и возможным беспорядкам. Правительственные чиновники разработали планы по борьбе с массовыми беспорядками на фоне того, как счета за электроэнергию растут", - пишет британский таблоид The Sun.

Ранее мэр Лондона Садик Хан заявил, что из-за угрозы масштабного энергетического кризиса Великобритании необходимо готовиться к тяжелой и суровой зиме.

До этого аналитики заявили, что предстоящий зимой в Великобритании стоит ожидать рост цен на электроэнергию в три раза выше, чем годом ранее, указав также на то, что энергокризис в стране грозит превзойти экономический крах 2008 года.

Напомним, накануне портал Yahoo News Japan заявил, что зима будет решающим периодом для экономики и единства Европы, отметив, что уже с начала этого года стоимость газа в Европе выросла более чем в два раза. Как писал сайт kp.ru, незадолго до этого еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон заявил, что Евросоюз начал подготовку к зиме без российского газа.