Британские школы снизят температуру в классах и купят детям свитера для обогрева Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Руководители некоторых британских образовательных учреждений с целью экономии электроэнергии намерены снизить температурный режим в классах, поэтому школьникам придётся надевать тёплую верхнюю одежду во время занятий, пишет The Sun.

Отмечается, что для тех школьников, которые принадлежат к наименее обеспеченным слоям населения, британские власти рассматривают возможность купить свитера.

В свою очередь британские власти заявляют, что увеличат финансирование школ в преддверии тяжелой зимы. "Мы знаем, что школы сталкиваются с экономическим давлением, особенно в виде роста счетов за электроэнергию. В 2022-2023 учебном году базовое финансирование школ увеличится на £4 млрд ($4,7 млрд - прим. ТАСС) по сравнению с 2021-2022 учебным годом: для каждого отдельного ученика рост [выделяемого финансирования] составит 7%", - сказал представитель правительства Соединенного Королевства.

Ранее сообщалось, что в Европе, несмотря на жаркую погоду, внезапно выросли продажи электроодеял и переносных обогревателей. Отмечается, что так жители Старого Света пытаются подготовиться к огромным счетам за энергию предстоящей зимой.

Напомним, накануне портал Yahoo News Japan заявил, что зима будет решающим периодом для экономики и единства Европы, отметив, что уже с начала этого года стоимость газа в Европе выросла более чем в два раза. Как писал сайт kp.ru, незадолго до этого еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон заявил, что Евросоюз начал подготовку к зиме без российского газа.