Автолюбителям рассказали об изменениях в техосмотре с 1 сентября 2022 года Фото: Shutterstock

Президент Национальной ассоциации предприятий технического обслуживания и ремонта автомототранспортных средств (НАПТО) Сергей Зубриський заявил, что с 1 сентября 2022 года на техосмотре не будут требовать у водителя иметь в наличии аптечку, огнетушитель и дорожный знак аварийной остановки.

Также, по его словам, перестанут контролировать незначительное подтекание масел и рабочих жидкостей в основных агрегатах транспорта. Однако, согласно ПДД, все необязательное для техосмотра оборудование водители обязаны иметь в машине.

Кроме того, как рассказал эксперт в беседе с "Праймом", из правил ТО исключили неисправности, незначительно влияющие на безопасность дорожного движения.

Как рассказывал сайт KP.RU, в 2021 году прошла очередная реформа ТО. Раньше если автомобиль не прошел техосмотр, его владелец не мог приобрести страховой полис ОСАГО. С 22 августа 2021 года эта норма больше не действует. Купить страховку можно без пройденного ТО и соответствующей диагностической карты.

С 1 октября 2021 года усложнилась процедура получения диагностической карты. Нередко ее подделывали даже страховщики или продавали в Интернете. Теперь документ будет в электронном виде, и на нем будет стоять УКЭП (усиленная квалифицированная электронная подпись) эксперта, который проводил диагностику. Карту также можно будет получить на бумаге, но нужна она лишь для выезда за рубеж. В России ее спрашивать не будут.