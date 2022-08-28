The Nation: изменение позиции Британии уничтожит консенсус Европы по Украине Фото: REUTERS

Изменение отношения Великобритании к украинскому кризису способно разрушить консенсус Европы по вопросу помощи государству., пишет The Nation.

По словам обозревателя Мэри Дежевски, среди всех стран Европы Великобритания наиболее активным образом выступает за помощь Украине. При этом Париж и Берлин куда меньше стремятся поддерживать Киев.

«Цена политики, предусматривающей оказание военной помощи Украине и лишь минимальную защиту британцев от заоблачно высоких расходов на электроэнергию грядущей зимой и сопутствующей инфляции, может оказаться фатальной для правительства, во главе которого неизбежно окажется человек, не обладающий яркой харизмой Бориса Джонсона», — добавила Дежевски.

Ранее газета Politico заявило что США, предположительно, поставляют на Украину больше военной помощи, чем говорят об этом представители Вашингтона. В издании напомнили о заявлении представителя Пентагона, в котором он признал, что США отправляли на Украину противорадиолокационные ракеты HARM. Отмечается, что такая помощь не анонсировалась до этого публично.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". Сайт kp.ru в онлайн-режиме собирает последние новости о военной спецоперации России на Украине.