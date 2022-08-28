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Общество28 августа 2022 1:45

Российскую орбитальную станцию могут переименовать

Глава "Роскосмоса" Борисов: Российская орбитальная станция может быть переименована
Андрей ЧЕРНЕНКО
Андрей ЧЕРНЕНКО
Российскую орбитальную станцию могут переименовать

Российскую орбитальную станцию могут переименовать

Фото: EAST NEWS

Название Российской орбитальной станции (РОС) может быть изменено после завершения проектирования.

"Пока в наших внутренних документах мы используем это название (РОС - прим.). Возможно, после завершения проектирования национальная станция будет переименована", - рассказал ТАСС генеральный директор Роскосмоса Юрий Борисов.

Ранее ракетно-космическая корпорация "Энергия" (РКК, входит в Роскосмос) впервые продемонстрировала макет перспективной Российской орбитальной станции на форуме "Армия-2022". На макете показана станция сразу второго этапа. Им предусматривается нахождение на орбите не только базового, научно-энергетического, узлового и шлюзового модулей, но также и целевого, производственного модулей и платформы обслуживания. На макете также можно увидеть пристыкованный перспективный корабль "Орел", а также корабли "Союз" и "Прогресс".

Напомним, в июле глава Роскосмоса Юрий Борисов в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил, что решение о выходе России из проекта МКС после 2024 года принято. Он уточнял, что ко времени выхода России из проекта МКС начнется создание Российской орбитальной станции (РОС).