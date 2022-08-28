WamS: Правительство Германии создало компанию для возможной национализации Gazprom Germania Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Власти Германии создали холдинговую компанию для проведения возможной национализации бывшей немецкой дочки «Газпрома» — компании SEFE, пишет газета Welt am Sonntag.

По данным источников издания,холдинговая компания была основана тайно, чтобы была возможность осуществить национализацию в краткосрочной перспективе. Отмечается, что бывшая дочка «Газпрома» находится под опекой Федерального сетевого агентства Германии.

Как сообщило Министерство по делам экономики и защиты климата ФРГ, они знали о создании данной компании.

«Это было подготовлено в мае 2022 года исключительно в качестве меры предосторожности для любых мер по реструктуризации», — сказала представитель ведомства.

Ранее сообщалось, что компания Gazprom Germania GmbH будет переименована и взята под долгосрочное внешнее управление правительством ФРГ. Об этом во вторник 14 июня сообщила пресс-служба германского кабинета министров. Также сообщается, что компания получит многомиллиардный займ. Также сообщается, что власти Германии приняли решение переименовать Gazprom Germania GmbH. Компания будет называться Securing Energy for Europe GmbH (SEFE)

Напомним, в Германии чиновниками Евросоюза 30 марта были проведены обыски в двух дочерних компаниях «Газпрома», на которые приходится около 20 процентов поставок газа в Германии. Это «Газпром Германия» и Wingas. Позже сообщалось, что «Газпром» прекратил участие в немецкой «дочке» GAZPROM Germania GmbH. Минэкономики ФРГ отдало Gazprom Germania под временное управление регулятора.