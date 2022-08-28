Reuters: два корабля ВМС США зашли в Тайваньский пролив Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Два корабля ВМС США начали проход через Тайваньский пролив, пишет агентство Reuters со ссылкой на трех представителей американской администрации. Подобные маневры проводятся впервые со времени визита спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси в Тайбэй.

Сообщается,что в маневре принимают участие эсминцы Antietam и Chancellorsville. Он осуществляется в международных водах.

Напомним, 2 августа, самолет со спикером Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на борту приземлился на авиабазе Суншань в столице Тайваня Тайбэе. Как писал сайт KP.RU, официальный представитель Министерства иностранных дел КНР Хуа Чуньин заявил о том, что Пекин примет все возможные контрмеры в ответ на визит американского политика, подчеркнув, что китайская сторона будет «решительно защитит национальный суверенитет».

Позже официальный представитель Министерства обороны Китайской Народной Республики (КНР) У Цянь призывал Вашингтон уважать интересы Китая, а также отказаться от иллюзии контроля над страной при помощи Тайваня.