Сенатор Пушков выразил уверенность, что нет никакого смысла в поддержке «прозападной» Молдавии поставками российского газа Фото: Архив "КП"

Сенатор Алексей Пушков выразил уверенность, что нет никакого смысла в поддержке «прозападной» Молдавии поставками российского газа. Пушков подчеркнул, что если Москва пойдёт на уступки, то получит в ответ только усиление этого прозападного курса.

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