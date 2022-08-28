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Здоровье28 августа 2022 4:17

Летальность от коронавируса в мире упала в 15 раз

Вирусолог Альтштейн сообщил, что летальность от коронавируса в мире упала в 15 раз
Роман КИЛЬМЯШКИН
Роман КИЛЬМЯШКИН
Летальность от коронавируса в мире снизилась в 15 раз

Летальность от коронавируса в мире снизилась в 15 раз

Фото: Иван МАКЕЕВ

Доля смертельных исходов среди больных коронавирусом в мире снизилась в 15 раз по сравнению с периодом начала пандемии. Об этом сообщил ТАСС главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.

По его словам, смертность от коронавируса в среднем по миру составляет порядка 0,33%, при этом в некоторых странах она не превышает 0,1%.

"В самом начале пандемии в мире была летальность порядка 5%, - констатировал Альтштейн. - То есть примерно в 15 раз снизилась летальность".

Как ранее писал сайт KP.RU, Анатолий Альтштейн озвучил прогноз пика заболеваемости коронавирусом в России. По расчетам эксперта, максимальное число заболевших может быть зафиксировано в конце августа.

Напомним, Анатолий Альтштейн выразил мнение, что на пике заболеваемости летом 2022 года суточное число заражений коронавирусом в России может составить до 50 тысяч случаев.