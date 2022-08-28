На фоне рекордной засухи в Европе развивается "сухой туризм"

Реки мелеют в Европе, позволяя лучше рассмотреть затопленные достопримечательности Фото: REUTERS

Рекордная засуха в Европе, которая привела к снижению уровня рек, привела к буму "сухого туризма". Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Дело в том, что некоторые достопримечательности, ранее находившиеся частично или полностью под водой, теперь открылись взору в ином свете.

Так, в Испании осталось только 26% запасов воды в водохранилище Вальдеканьяс, где в середине 1920-х годов открыт доисторический дольмен Гуадальпераль – круг из десятков мегалитических камней, появившийся, по оценкам ученых, примерно за 5000 лет до нашей эры.

Также пользуется популярностью церковь Сан-Рома, затопленная еще в 1962 году. Из-за снижения уровня воды в водохранилище Сау, туда начался поток желающих увидеть, что осталось от сооружения после более полувека нахождения под водой.

В сербском Прахово из-за обмеления Дуная стали видны остовы 20 фашистских военных кораблей, затопленных в 1944 году советскими войсками. Местные власти призывают дайверов и туристов воздержаться от попыток приблизиться к тому, что осталось от немецкой флотилии из-за риска детонации старых боезапасов.

В Италии из воды обмелевшей реки По появился остов баржи, затонувшей во время Второй мировой войны. А снижение уровня реки Тибр позволяет лучше рассмотреть ранее затопленный римский мост I века до нашей эры.

Как ранее писал сайт KP.RU, жесточайшая засуха, какой не было пятьсот лет, а некоторые ученые говорят и о тысяче, поразила практически все европейские страны. Убытки уже исчисляются сотнями миллиардов евро, и их подсчет только начался.

От жары высыхают реки, водохранилища, озера и пруды. Из-за значительно понизившегося уровня воды в судоходных реках водный транспорт резко сократил объем перевозок. На месте многих рек и водоемов остались пересохший ил и камни. Исток Темзы в Великобритании сместился на восемь километров вниз по течению.