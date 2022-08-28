Украинские войска выпустили шесть ракет из РСЗО HIMARS по Сватово в ЛНР

ВСУ вновь обстреляли ЛНР Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вооруженные силы Украины выпустили шесть ракет из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS американского производства по населенному пункту Сватово в Луганской народной республике (ЛНР).

Об этом сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) в своем телеграм-канале в воскресенье, 28 августа 2022 года.

Удары пришлись по сельскохозяйственному предприятию. В результате повреждены два склада, шесть единиц сельхозтехники и девять легковых автомобилей, уточнили в ведомстве.

Как ранее писал сайт KP.RU, полковник американской морской пехоты в отставке Марк Канчиан заявил, что в ближайшие несколько месяцев Украина может лишиться ракет для реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, поставляемых ей Соединенными Штатами.

Военный полагает, что потеря ракет для HIMARS, вероятнее всего, случится на протяжении одного - четырёх месяцев. Канчиан добавил, что американской стороне рано или поздно придется сократить объемы передаваемых Украине ракет. По его словам, это связано с тем, что запасы Штатов будут стремительно сокращаться.