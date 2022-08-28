Число погибших при наводнении в Пакистане превысило тысячу

Наводнение в Пакистане унесло уже более тысячи жизней Фото: REUTERS

Более тысячи человек стали жертвами крупнейшего наводнения в Пакистане, из них 119 погибли за прошедшие сутки. Такие данные приводит Национальное управление по борьбе со стихийными бедствиями в воскресенье, 28 августа 2022 года.

Как следует из информации ведомства, количество погибших в общей сложности составило 1033, травмированных – 1527. За прошедшие сутки зафиксировано 119 смертельных исходов и 71 ранение.

Напомним, причиной наводнения стали муссонные дожди, продолжающиеся с 14 июня. Объем осадков оценивается почти в 390 мм, что более, чем в два раза превышает среднестатистические значения.

За этот период разрушено 149 мостов и почти 950 тысяч домов, погибли свыше 719 тысяч голов скота. Кроме того, повреждены более 3,4 тысяч км дорог. Ушерб нанесен порядка 33 миллионам местных жителей.