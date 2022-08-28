Аналитики рассказали, какие данные опасно пересылать и хранить в интернете

Паспортные данные опасно хранить и передавать в интернете Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Россиянам не рекомендуется хранить и пересылать в интернете персональные данные, которые могут быть использованы злоумышленниками. Об этом сообщили RT эксперты Центра компетенций НТИ.

В частности, к потенциально опасным сведениям относят снимки паспорта и банковской карты, а также сообщения с паролями от социальных сетей.

В случаях, когда пересылки таких данных нельзя избежать, рекомендуется в дальнейшем удалить их из переписки.

"Если вам всё же пришлось обменяться важными данными, — удалите их из переписки, используя функцию "удалить у себя и собеседника", а также не забудьте очистить корзину в электронной почте после удаления подобных сообщений", - уточнил руководитель направления правовых исследований и юридического сопровождения Центра компетенций НТИ по технологиям хранения и анализа больших данных МГУ Игорь Терещенко.

Напомним, директор департамента информационной безопасности Банка России Вадим Уваров сообщил журналистам, что телефонные мошенники стали применять новую уловку, представляясь сотрудниками Центробанка.

Глава департамента информационной безопасности ЦБ призвал быть внимательными при получении звонков и электронных писем. В частности, не следует сообщать свои личные данные, номер карты, ее код или содержание приходящих СМС-сообщений.

Как ранее писал сайт KP.RU, мошенники разработали новую схему, позволяющую им дистанционно получать доступ к счетам россиян. Начинается она со звонка человека, который представляется сотрудником службы поддержки оператора сотовой связи.

Он сообщает, что якобы телефонный номер абонента скоро перестанет действовать, а чтобы избежать этого следует набрать на мобильном устройстве определенную комбинацию цифр.